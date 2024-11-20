سعر الذهب العالمي يسجل أعلى مستوى في أسبوع مع تزايد توترات روسيا وأوكرانيا

ارتفعت أسعار الذهب عالميا للجلسة الثانية على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوع، حيث أثارت التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا اندفاعًا نحو أصول الملاذ الآمن، بينما يترقب المستثمرون إشارات رئيسية بشأن خطط الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وفقًا لـ«CNBC».

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب العالمي بنحو 0.8% إلى 2632.68 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر الجاري، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2635.50 دولارا للأوقية وفقًا لـ«CNBC».

سعر الذهب العالمي يرتفع 2%

وقفزت سعر الذهب العالمي 2% يوم الاثنين الماضي، مسجلا أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ منتصف أغسطس 2024، ومنتعشا بقوة من أدنى مستوى في شهرين الذي سجله الأسبوع الماضي.

تدفقات الملاذ الآمن في الذهب

وقال دانييل غالي، استراتيجي السلع في شركة تي دي سيكيوريتيز: «نعتقد أن التقارير التي صدرت بشأن تغيير روسيا عقيدتها النووية في أعقاب أول ضربة صاروخية طويلة المدى لأوكرانيا على الأراضي الروسية أدت إلى بعض تدفقات الملاذ الآمن في الذهب».

وتعزز التوترات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية وبيئة أسعار الفائدة المنخفضة، من جاذبية الذهب.

خفض أسعار الفائدة

ومن المقرر أن يتحدث العديد من مسؤولي البنك الفيدرالي هذا الأسبوع، مما قد يقدم المزيد من الأفكار حول مسارات خفض أسعار الفائدة.

ويرى المتداولون حاليًا فرصة بنسبة 62% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر 2024، وفقًا لـ«CNBC».