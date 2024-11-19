أحمد العوضي يكشف القائمة الكاملة لأبطال مسلسل فهد البطل

كشف الفنان أحمد العوضي، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، القائمة الكاملة لأبطال مسلسل فهد البطل، المقرر عرضه في رمضان 2025.

أبطال مسلسل فهد البطل

ونشر بطل العمل أحمد العوضي صورا لأبطال العمل، وهم الفنانة صفاء الطوخي، وعصام السقا، والفنان عزت زين، وميرنا نورالدين، ويارا السكري، وأحمد عبدالعزيز، والفنانة لوسي، وعايدة رياض، ومحمود البزاوي، وحجاج عبدالعظيم، وحمزة العيلي، وهو من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام.

كان العوضي أعلن منذ أيام انطلاق تصوير مسلسل فهد البطل، ونشر عبر «إنستجرام» صورة تجمعه بميرنا نورالدين من كواليس التصوير.

مسلسل حق عرب

يذكر أنّ الفنان أحمد العوضي حقق نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «حق عرب»، وقدّم من خلاله شخصية البطل الشعبي «عرب السويركي»، وشارك معه في البطوله عدد كبير من الفنانين من بينهم سلوى عثمان، ووفاء عامر، ورياض الخولي، ودينا فؤاد، وكارولين عزمي، وآخرون، والمسلسل كان من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.