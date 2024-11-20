خطوات ورابط التقديم على وظائف الأزهر للعمل بالحصة.. الشروط والمستندات

يسعى الأزهر الشريف بشكل مستمر لتطوير العملية التعليمية وتلبية احتياجات طلابه، وفس هذا الإطار أعلن عن فتح باب التقديم لشغل 12 ألفا و498 وظيفة بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/2025، وذلك لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل التعليمية داخل المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، حيث تتيح هذه الوظائف الفرصة للمعلمين المؤهلين للانضمام إلى المنظومة التعليمية في الأزهر الشريف والمساهمة في تربية وتعليم الأجيال القادمة.

التخصصات المطلوبة

تتعدد التخصصات المطلوبة للعمل بنظام الحصة في الأزهر الشريف لهذا العام، وأبرزها:

1. معلم مواد شرعية وعربية - خريجي كليات الشرعية والعربية (ما عدا الأقسام الثقافية مثل التاريخ والحضارة، الصحافة والإعلام، والقانون).

2. معلم لغة إنجليزية - خريجي كليات اللغات والترجمة، الألسن، الدراسات الإنسانية، الآداب أو التربية.

3. معلم رياضيات - خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات).

4. معلم (علوم، كيمياء، فيزياء، أحياء) - خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص كيمياء، فيزياء، أحياء).

5. معلم دراسات اجتماعية (تاريخ، جغرافيا) - خريجي كليات التربية أو الآداب (تاريخ، جغرافيا)، أو كلية اللغة العربية (شعبة التاريخ والحضارة).

المستندات المطلوبة للتقديم

يجب على المتقدمين تجهيز المستندات التالية عند تقديم الطلب:

1. الإقرار (نموذج التقدم) - يتم الحصول عليه من خلال الموقع الرسمي للأزهر أو من الجهة المعنية.

2. أصل المؤهل الدراسي - مع 4 صور من المؤهل الدراسي.

3. الموقف من التجنيد (للذكور) أو الخدمة العامة (للإناث).

4. 4 صور من بطاقة الرقم القومي - يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

5. 4 صور من شهادة الميلاد.

6. حافظة مستندات - لتقديم جميع المستندات المطلوبة بشكل منظم.

7. إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على موازنة الدولة مستقبلاً - من ضمن الوثائق التي يجب توقيعها عند التقديم.

خطوات التقديم على وظائف الأزهر

لتقديم طلبك لوظائف الأزهر بنظام الحصة، يجب اتباع الخطوات التالية بشكل دقيق:

1. زيارة الموقع الرسمي للأزهر الشريف - قم بزيارة الرابط الرسمي للإعلان عن الوظائف بالضغط على هذا الرابط للاطلاع على تفاصيل الوظائف في المناطق الأزهرية المختلفة.

2. إعداد المستندات - جهز أصل المؤهل الدراسي، صور من بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، الإقرار، وكل الوثائق الأخرى المطلوبة.

3. ملء نموذج التقديم - قم بملء نموذج التقدم المخصص لتقديم طلبات التوظيف.

4. تسليم الطلبات شخصيًا - يجب تسليم الطلبات يدويًا إلى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية في مقر ديوان الإدارة.

5. مراجعة جميع التفاصيل - تأكد من تقديم الطلب قبل الموعد النهائي (15 يومًا من تاريخ الإعلان).

6. عدم إرسال الطلبات بالبريد - لن يُلتفت إلى الطلبات المرسلة بالبريد أو التي تُقدّم بعد الموعد المحدد.

الشروط العامة للتقديم

لكي تكون مؤهلاً للتقديم على وظائف الأزهر بنظام العمل بالحصة، يجب أن تتوافر فيك بعض الشروط الأساسية:

1. المؤهل العلمي - يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل علمي مناسب وفقًا للتخصصات المذكورة أعلاه.

2. التقدير العام - لا يقل التقدير العام للمتقدم عن "جيـد".

3. السن - يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة عند تاريخ الإعلان (23 نوفمبر 2024).

4. المؤهل التربوي - بالنسبة للمعلمين في المواد الثقافية (مثل اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم)، يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل تربوي مناسب أو دبلوم تربوي حسب التخصص.

5. الموقع الجغرافي - يجب أن يكون المتقدم من المقيمين في المناطق المعلنة، ويعتمد ذلك على العنوان المدون في بطاقة الرقم القومي.

6. الاستعانة بالمعلمين - يتم تحديد الأولوية للمتقدمين بناءً على: - المؤهل الأعلى (ماجستير، دكتوراه). - الأقدم تخرجًا. - الأكبر سناً.

7. القدرة على التقديم على إدارتين - يمكن التقدم لوظيفتين أو مرحلتين (أساسية واحتياطية) حسب الحاجة.