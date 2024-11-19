وظائف الأزهر الشريف في الدقهلية.. الأوراق والشروط

وظائف الأزهر بالدقهلية من الأمور التي تهم قطاع عريض من المواطنين للحصول على وظيفة خالية، بمرتبات ثابتة وامتيازات بالجملة، يأتي ذلك بعدما كشفت المنطقة الأزهرية بالدقهلية عن وظائف للمعلمين بنظام الحصص، في مختلف التخصصات، والأوراق المطلوبة وموعد فتح باب التقديم لها.

موعد التقديم في وظائف المعلمين بالأزهر

ومن المقرر فتح باب التقديم في وظائف للمعلمين في بنظام الحصة بداية من السبت 23 نوفمبر، ويستمر مدة التسجيل 15 يوما، ولمن تتوفر فيه الشروط سرعة التقديم في 1371 وظيفة لسد العجز في بعض التخصصات المختلفة والمراحل التعليمية.

فرص للتعاقد بالحصص في أزهرية الدقهلية للمعلمين

وفي السطور الآتية، نقدم لكم خريطة الوظائف الخالية في المعاهد الأزهرية للعمل بنظام الحصص، كالآتي:

- مركز أجا: حوالي 64 معلما.

- مركز الجمالية: 8 معلمين

- مركز السنبلاوين: 11 معلما.

- مركز المطرية: حوالي 14 معلما

- مركز المنزلة: حوالي 11 معلما

- مركز المنصورة: 28 معلما

- مركز بلقاس : 70 معلما

- مركز بني عبيد: 4 معلمين

- مركز تمي الأمديد: 27 معلما.

- مركز دكرنس: 51 معلما

- مركز شربين 14 شخصا

- مركز طلخا: 16 شخصا

- مركز منية النصر: 7 معلمين

- مركز ميت غمر: 45 معلما

- مركز نبروة: 29 معلما

أوراق التعاقد بالحصص في أزهرية الدقهلية للمعلمين

وفيما يتعلق بأوراق التعاقد بالحصص في أزهرية الدقهلية للمعلمين فهي كالآتي:

- 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

- 4 صور من شهادة الميلاد.

- حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.

- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على موازنة الدولة مستقبلا.

- الموقف من التجنيد للذكور وشهادة إنهاء الخدمة

- شهادة إنهاء الخدمة العامة للإناث.