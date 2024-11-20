أماكن ومواعيد قطع وضعف مياه الشرب بقرى بني سويف اليوم

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع وضعف مياه الشرب عن عدة قرى ومناطق في المحافظة اليوم الأربعاء، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بمحطات المياه، مع إتاحة سيارات مياه نقية بواسطة شركة المياه عند الحاجة إليها.

مواعيد واماكن قطع المياه في بني سويف اليوم الأربعاء

وحددت شركة المياه خلال بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم، اماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف، حيث من المقرر إجراء نظراً لأعمال الصيانة بمحطة مياه الشيخ عابد الجديدة فرع سمسطا، وما يترتب عليه قطع مياه الشرب عن مدينة سمسطا ومجلس قروي مازورة، ومجلس قروي الشنطور والمحمودية، وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا .

مواعيد واماكن ضعف المياه في بني سويف اليوم الأربعاء

كما أعلنت شركة المياه في محافظة بني سويف خلال بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، أماكن ومواعيد ضعف المياه في بني سويف، حيث من المقرر إجراء أعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه البرانقة فرع ببا، وما يترتب عليه ضعف مياه الشرب عن مجلس قروي طنسا بني مالو، ومجلس قروي قرية قمبش وتوابعها، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً اليوم الأربعاء.

مياه بني سويف تعتذر للمواطنين عن فترات قطع وضعف المياه

وقدمت الشركة اعتذارها عن فترات قطع وضعف المياه، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن، مؤكدة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية.