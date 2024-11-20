عاجل.. موقف الأهلي من رحيل إمام عاشور.. إعلامي يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، حقيقة تلقي إمام عاشور نجم وسط النادي الأهلي، عروض خارجية للرحيل عن «الأحمر» في الميركاتو الشتوي .

إبراهيم عبد الجواد : إمام عاشور لم يتلقي عروض رسمية للرحيل عن الأهلي

وأكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر برنامجه المذاع علي شبكة قنوات «أون تايم سبورتس»، إن إمام عاشور لم يتلقى أي عروض رسمية للرحيل عن النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي يناير المقبل، وأن كل ما يدور حول ذلك الأمر مجرد شائعات واهية من الصحة.

وعن موقف كولر من رحيل اللاعب، أكد إبراهيم عبد الجواد، ان كولر يري إن إمام عاشور لاعب لا يمس داخل الأهلي ويرفض رحيله عن الفريق مهما بلغ العرض المادي المقدم له في حاله تلقيه لعروض خارجية، إذ يعتبر المدرب السويسري، ان نجم وسط الملعب أحد مفاتيح لعب الفريق الرئات التي يتنفس منها الأهلي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الأتحاد السكندري، بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز «دوري nile»، يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة .