«القاهرة الإخبارية»: حلف الناتو يطالب بضرورة التصعيد ضد روسيا

مطالبات عديدة بالتصعيد ضد روسيا، وأعطاء جو بايدن الضوء الأخضر لكييف لاستخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى في ضرب العمق الروسي، كانت أبرز الأخبار المتداولة على الساحة العالمية، وتناوله تقريرا عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «حلف الناتو يطالب بضرورة التصعيد ضد روسيا والدول الغربية تزيد من وتيرة التهديد».

بايدن يلقي الضوء الأخضر لضرب العمق الروسي

وأشار التقرير، إلى أنّ الأمر لم يعد في يد الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إذ إن الحرب الدائرة في بلاده لأكثر من عامين تدور بتحريك غربي، بالتالي بعد ساعات من تصريحات زيلينسكي وحديثه عن أمله في انتهاء الحرب بحلول 2025، يبدو أن الأمر لم يرُق لصناع القرار الأمريكي ليسارع الرئيس جو بايدن بإلقاء قنبلته ويمنح كييف الضوء الأخضر لاستخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى في ضرب العمق الروسي.

حلف الناتو يطالب بالتصعيد ضد روسيا

ولفت التقرير، إلى أنّ أصوات الدول الغربية وحلف الناتو تعالت بالتهديد والتصعيد ضد روسيا، إذ وصف الأمين العام بحلف الناتو روسيا بأنها خطر محدق ولم يكن للغرب أن يتركها تتمادى في عملياتها العسكرية، مطالبا بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.