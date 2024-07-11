أمين عام حلف الناتو: دعم أوكرانيا بـ40 مليون يورو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، إنهم مستمرون في دعم أوكرانيا وسيقدمون 40 مليون يورو دعما لها، موضحًا أن ذلك ليس لإشعال الحرب ولكن لإنهائها، وذلك كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وشدد على أن إيران وكوريا الشمالية تدعمان الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أن دعم الصين لروسيا يزيد من خطر الحرب والتهديد الروسي على العالم.

وتابع: «الصين تزود روسيا بما يساعدها على صناعة القذائف، والأسلحة، الولايات المتحدة هي القوة الأكبر في الحلف وستواصل دعمها له في المستقبل، الحلف مهم للغاية بالنسبة للأوروبيين والأمريكيين على حد سواء»، موضحًا أن القانون الدولي يكفل لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس وهم يساعدونها على ذلك.