نصائح مهمة من وزارة الصحة بشأن المضادات الحيوية.. «احمي نفسك من المخاطر»

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة إلى المواطنين بشأن المضادات الحيوية، قائلة إنه يجب استكمال الجرعة التي يحددها الطبيب كاملة دون نقصان حتى في حال التماثل للشفاء أو الزيادة، لافتة الى أن البروتوكول العلاجي لكل حالة مرضية تختلف من شخص إلى آخر.

ممارسات خاطئة عن تناول المضادات الحيوية

وتابعت الوزارة أن عدد الجرعات الدوائية التي توصف للأشخاص تحتلف وفقا لتشخيص الحالة، مشيرة إلى أنه يجب التوقف عن بعض الممارسات الخاطئة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء منها تبادل المتبقي من الأدوية بين المواطنين وبعضهم البعض أو الإعتماد على الوصفات بين المواطنين.

نصائح مهمة عند الحصول على المضادات الحيوية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان بعض التعلميات التي يجب الالتزام بها في حال وصف الطبيب المضاد الحيوي وجاءت على النحو التالي:

- لابد من استخدم المضاد الحيوي في حال الضرورة فقط.

- الحصول على المضاد الحيوي بوصفة من الطبيب الذي يقوم بتحديد العلاج المناسب لحالتك.

- الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يمكن أن يساعد في ظهور جراثيم مقاومة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان أضرار الإسراف في تناول المضادات الحيوية، موضحة أن الدراسات الحديثة أكدت وجود تأثير قاتل في حال إساءة استخدام المضادات الحيوية على الصحة العامة للإنسان، لافتة إلى أنه يجب أن تكون هناك وقفة للحد من الإسراف في تناول المضادات الحيوية لأنها تؤثر على أجهزة الكبد والكلي.