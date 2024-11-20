سعر السكر اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق والمحال

سجل سعر السكر اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق المحلية، تحديثا جديدا في الأسعار وفق بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء، إذ يعد السكر من أبرز السلع الغذائية الرئيسية التي يستخدمها المواطنين في جميع الأوقات في المنازل، بجانب زيادة استهلاكها والطلب عليها في المطاعم والكافيهات ومحلات بيع الحلوى.

سعر السكر اليوم في الأسواق المحلية

وكشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء عن سعر السكر اليوم الأربعاء، كالتالي:

سعر السكر اليوم للمستهلك

سجل سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المختلفة للمستهلك 32.82 جنيها للكيلو الواحد «سعر البيع للمستهلك» عقب تراجعه بقيمة 3.5 جنيه في الكيلو الواحد.

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم

استعرضت بوابة الأسعار تفاصيل أسعار أبرز السلع الغذائية اليوم في الأسواق والمحال، وجاءت كالتالي:

- بلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ: 32.45 جنيه.

- متوسط سعر كيلو الفول المعبأ: 52.53 جنيه.

- وصل متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ: 24.37 جنيه.

- متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأ: 27.17 جنيه.

- متوسط سعر كيلو العدس الصحيح المعبأ: 60.87 جنيه.

- متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة: 21.67 جنيه.