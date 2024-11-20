150 دقيقة رعب بالملاهي.. 20 شخصا عالقين في الهواء على ارتفاع 6 طوابق بأمريكا

لحظات طويلة من الرعب عاشها ما يقرب من عشرين شخصا بإحدى مدن الملاهي، بعد أن ظلوا عالقين في الهواء لمدة ساعتين ونصف الساعة، ما تسبب في شعور الجميع بالذعر الشديد، وتعرضهم لمخاطر كبيرة بملاهي مزرعة «Knotts Berry» في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

عطل مفاجئ في لعبة

وذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، أن لعبة «Sol Spin» ذات الأذرع الستة الدوارة تعرضت لعطل في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، في أثناء تشغيلها بصورة طبيعية، ما أدى إلى تعليق 22 راكبًا، وفقًا لمتحدث باسم المنتزه الترفيهي في جنوب كاليفورنيا.

وأظهرت بعض لقطات الفيديو الملتقطة والمتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن اللعبة قد توقفت مع وجود قضيبها الرئيسي بشكل عمودي على الأرض، بينما كان الركاب جالسين في الهواء وأقدامهم معلقة باتجاه الأرض.

إنقاذ الركاب من اللعبة

أظهر أحد مقاطع الفيديو أذرع اللعبة الستة تنخفض ببطء إلى الأرض، بينما يُحَرَّر الركاب منها من أحزمة الأمان، حيث أنقذ الدارجين جميعهم، وفقًا لبروتوكول الطوارئ الخاص بالشركة المصنعة والمنتزه بحلول الساعة 4.30 مساءً.

وأضاف المتحدث باسم مزرعة «نوتس بيري» الأمريكية، أن راكبتين نقلتا إلى المستشفى من باب الحيطة والحذر، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وكانت اللعبة الترفيهية تقع على ارتفاع يعادل 6 طوابق، وهي مخصصة لأصحاب القلوب القوية، وبعد الصعود إليها وتشغيلها تدور في الاتجاهات جميعها بالأذرع الستة الدوارة، حيث يدور كل ذراع 360 درجة بشكل مستقل عن الآخر، ما يوفر تجربة مختلفة في كل اتجاه.

وتحتوي اللعبة على قائمة طويلة من تفاصيل سلامة الرحلة، بما في ذلك معلومات حول كيفية ركوبها، ونظرًا للقوة التي يتعرض لها الركاب خلال هذه الرحلة، فيجب أن يكون لديهم القدرة على دعم الجزء العلوي من أجسامهم.