إنشاء مدينة ترفيهية بملاحات بورسعيد.. ملاهي وحمام سباحة ومول

أعلن المهندس ممدوح منير عطية، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري القائم بعملية تطوير ملاحات بورفؤاد ببورسعيد، إنشاء مدينة ترفيهية بها جبال وكهوف الملح الشبيهة بالثلج والتي تعتبر مشفى صحيا ووسيلة ترفيهية شاملة الخدمات لأول مرة على مستوى الجمهورية بجوار ملاحات بورفؤاد بطريق شرق التفريعة.

الافتتاح في مايو القادم

وقال إنه من المقرر افتتاح المدينة الترفيهية في شهر مايو القادم وستكون على أعلى مستوى وتضم جبال الملح والملاهي وحمام سباحة نصف أولمبي وأكوا بارك ومول تجاري مكون من ثلاث أدوار، وكهوف الملح على غرار الموجودة بسيوة وملاهي للأطفال وصيدلية ووحدة طبية وعيادات ومعامل تحليل كما من المقترح إقامة غرف فندقية للأسر المتوسطة حيث أن ببورفؤاد ليست بها فنادق للطبقة المتوسطة.

وأشار إلى أن التعاقد على المدينة الترفيهية بالتنسيق بين شركة للملاحات برئاسة اللواء علاء محمود وشركة للاستثمار العقاري، وبرعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

مزار للأجانب والعرب

وقال منير إن جبال الملح بدأ يذاع صيتها وتستقبل جاليات أجنبية، بالإضافة إلى العربية خاصة من سوريا والشام.

وأضاف المهندس منير أنه تم التطوير في جبال الملح لتناسب مع كثافة أعداد رحلات اليوم الواحد حيث تم إضافة دورات مياه وكافتريات متنقلة لتقديم المشروبات والعصائر لخدمة الزائرين وبوابة للدخول وأخري للخروج لسهولة دخول الباصات لمنع تكدس الشوارع المطلة على الملاحة وتم الاستعانة بشركة أمن، وتنظيم الحركة داخل جبال الملح ، وتأمين خط السير ولعدم إتلاف الملح من الزائرين مع بوابات أمن داخل الملاحات لتسهيل دخول السيارات بمختلف أنواعها

رجل الثلج وأرز لبنان

كما يجري دراسة مقترح بعمل أشكال ترفيهية داخل الملاحات مثل لوحات بها أشكال جبال الملح ورجل الثلج وأشجار ارز لبنان لتكون مناطق جاذبة للزائرين بالإضافة إلى حفلات نهارية الجمعة للزائرين خاصة أيام الجمعة والإجازات