آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025.. تخصيص 12 ألف تأشيرة

تتلقى البوابة المصرية للحج حاليا طلبات المواطنين المتقدمين على حج الجمعيات الأهلية 2025، منذ 17 نوفمبر، على 12 ألف تأشيرة مخصصة لحج الجمعيات عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة، بزيادة 4500 تأشيرة عن العام الماضي.

آخر يوم للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

ووفقا للمعلن من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، فإن التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025 ينتهي بعد 8 أيام وتحديدا يوم 28 نوفمبر الجاري، مؤكدة أنهجرى إنهاء التعاقدات الخاصة برحلة الحج، ويجرى إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة مركزيا، لاختيار الحجاج الفائزين لكل المحافظات.

عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية

وعقدت مكاتب الحج بمديريات التضامن الاجتماعي بمختلف المحافظات اجتماعات مكثفة لمتابعة التقديم لحج الجمعيات الأهلية، ومتابعة جميع التعليمات الصادرة عن وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

في محافظة المنيا، عقد مكتب الحج بمديرية التضامن الاجتماعي اجتماعًا برئاسة ياسر بخيت، مدير المديرية ومشرف عام مكتب الحج، وبحضور أماني تامر، وكيلة المديرية ورئيسة مكتب الحج، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بعمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م.

شروط التقديم للحج

وشددت المديريات على الراغبين في التقديم لحج الجمعيات الأهلية، بضرورة الالتزام بالشروط التي حددتها الوزارة، ومنها أن يكون المتقدم عضوًا في جمعية أهلية مسجلة قبل 30 يونيو 2024، ومسددًا لاشتراك الجمعية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وأن يتمتع المتقدم بالأهلية الكاملة، وألا يقل عمره عن 25 عامًا باستثناء المرافقين لأحد الوالدين بشرط ألا يقل عمرهم عن 18 عامًا، وأن يكون المتقدم لائقًا صحيًا وخاليًا من الأمراض التي قد تعيق أداء مناسك الحج، وفقًا لتقارير طبية معتمدة.

وأوضحت مديريات التضامن، أن الاجتماعات تأتي في إطار المتابعة المستمرة التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي لضمان تنفيذ موسم الحج، وفق أعلى مستويات التنظيم وتوفير أفضل الخدمات لأعضاء الجمعيات الأهلية.