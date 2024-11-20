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«الأوقاف» تعقد 27 ندوة علمية عن «مواجهة الإسراف» ضمن مبادرة «بداية جديدة»

كتب:

إسراء سليمان
11:06 ص | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

تعقد وزارة الأوقاف 27 ندوة علمية كبرى على مستوى الجمهورية يوم الأحد المقبل، بعنوان «مواجهة الإهدار والإسراف مسئولية دينية ومجتمعية»، وذلك ضمن دورها في نشر القيم الدينية والأخلاق النبوية.

مبادرة بداية جديدة 

وتأتي هذه الندوات بتوجيه أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، ضمن جهود الوزارة المستمرة لبناء الوعي المجتمعي وتعزيز قيمة بناء الإنسان، وتنفيذًا لاستراتيجية الوزارة الجديدة في المحور الثالث «بناء الإنسان»، وتفعيلاً للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

نشر القيم الدينية الصحيحة

وأكّدت وزارة الأوقاف أنّها تسعى من خلال هذه الندوات إلى نشر القيم الدينية الصحيحة، وتوضيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم التوعية الدينية اللازمة للمجتمع، وتعزيزًا للتعايش والسلام المجتمعي.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.