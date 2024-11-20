نائب رئيس جامعة الأزهر يكرم الطالبات المتفوقات ويؤكد أهمية دور المرأة في التربية

أشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، بدور المرأة في تقدم الأمم ونهضتها؛ جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، وقدم نائب رئيس الجامعة التهنئة للكلية وإدارتها، كما قدم التهنئة إلى الطالبات المتفوقات بهذا النجاح والتميز، كما قدم التهنئة إلى أسر الطالبات المتفوقات بهذا اليوم الطيب المبارك.

التعليم رسالة سامية يجب الحفاظ عليها

وقال نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، إن التعليم رسالة سامية يجب الحفاظ عليها والمرأة المتعلمة لها دور كبير في تربية الأجيال، ولديها دور في غرس المبادئ والقيم، وتعليم العلوم والمعارف بأسلوب أخلاقي.

المرأة المتعلمة هي القادرة على تربية أبنائها

وبين أن إصلاح الأسرة وتربية الأجيال القادمة أمانة، والمرأة المتعلمة هي التي تمتلك المعرفة الدينية والدنيوية وهي القادرة على تربية أبنائها وتوجيههم بطريقة صحيحة، ما يسهم في نشأة جيلٍ واعٍ قادر على النهوض بالمجتمع.