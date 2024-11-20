سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

شهد سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك تراجعا في الأسواق، إذ بلغ متوسط السعر بين 155.66 إلى 156.24 جنيه في الأسواق للمستهلك اليوم الأربعاء 20-11-2024، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وجاء سعر كرتونة البيض اليوم بين 155 جنيهًا و156 جنيهًا في المزرعة، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي.

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك، نحو 157.66 جنيه،.

سعر كرتونة البيض الأحمر

فيما يسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك، نحو 156.15 جنيه في الأسواق،.

سعر كرتونة البيض البلدي

وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية، نحو 157.24 جنيه للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم

جاءت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء20-11-2024، ليتراوح سعر الفراخ البيضاء 76 - 85 جنيها للكيلو، فيما يتراوح سعر الفراخ البلدي للمستهلك نحو 120 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الساسو

ويسجل سعر الفراخ الساسو «الحمراء» اليوم الأربعاء، نحو 87 - 89 جنيها بالمزرعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 112 جنيها.