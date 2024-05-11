سعر كرتونة البيض اليوم السبت.. «الأحمر» بـ114 جنيهًا

شهدت أسعار البيض اليوم السبت11-5-2024 تراجعا في الأسواق المصرية ليتراوح سعر كرتونة البيض ما بين 114 لـ130 جنيها، وفقا لشعبة الدواجن بالغرف التجارية.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار البيض اليوم في الأسواق المصرية وفقا للمعلن من قبل شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

أسعار البيض اليوم

- سعر كرتونة الأحمر يتراوح بين 114 لـ 130 جنيها من أرض المزرعة.

- سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 114 لـ 130 جنيها.

- سعر كرتونة البيض البلدي من المزرعة بدءا من 120 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

- سعر الدواجن البيضاء في المزرعة 74 جنيها.

- سعر أمهات الدواجن بلغت 73 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو الدواجن الساسو بلغ 95 جنيها.

- سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة بلغ 95 جنيها.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

- سعر كيلو البانيه اليوم 190 جنيها في بعض المحلات.

- سعر كيلو الأوراك يتراوح بين 90 و100 جنيها للكيلو.

- سعر الكبد والقوانص يتراوح بين 90 و100 جنيها للكيلو.

- سعر الأجنحة يتراوح بين 70 و80 جنيها.