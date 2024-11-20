أستاذ تغدية: المكملات الرياضية مجهولة المصدر تُسبب توقف جهاز المناعة

قال الدكتور حمدي الأمين، أستاذ تغدية الرياضيين، إن هناك محاذير تتعلق بتناول المكملات الغذائية، خاصة ما يتعلق بعدم جودتها، مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلة في المكملات، ولكن المشكلة تكمن في المواد الموجودة فيها لأنها لا تكون مُعلنة وغير مسجلة بالوزارة.

«بير السلم» دخل في صناعة المكملات الغذائية منذ فترة كبيرة

وأضاف أستاذ تغذية الرياضيين، خلال لقائه على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، قائلًا: منذ فترة كبيرة دخل «بير السلم» في صناعة المكملات الغذائية، وفي بعض التحاليل الطبية اكتشفنا أن هناك لاعب يتناول مكملا غذائيا وبه مواد منشطة.

المكملات الرياضية غير المعروفة تُسبب مشكلات كبيرة في المستقبل

وعن الإضرار السلبية التي تسببها بعض المكملات الغذائية، قال: «ممكن اللاعب يلاقي أن هذا المنتج دا بيكبر عضلاته، ويعطي له نتائج أفضل، ولكنه بعد ذلك يدخل فى مشكلات ما نسميه بـ«خطر الموت»، ومنها مشكلات في القلب أو الجهاز التنفسي أو مشكلات الجهاز العصبي بشكل كبير جدًا، والميل للعنف، بالإضافة الى ظهور مشكلات مناعية، وتوقف جهاز المناعة في بعض الأحيان.