«صحة الشرقية» تحذر من تناول هذه المكملات الغذائية.. قد تسبب سرطان الرئة

أهابت مديرية الصحة بالشرقية، اليوم، في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، المواطنين باتباع الطرق الصحيحة للحفاظ على صحة الرئتين، وذلك بمناسبة الاحتفال بالتوعية بسرطان الرئة، الذي يأتي في كل عام في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر.

وحذرت مديرية الصحة، المدخنين الشرهين من أضرار تدخين علبة سجائر أو أكثر يوميًا، مؤكدة خطورتها وزيادة فرصة الإصابة بسرطان الرئة.

تحذير من تناول هذه المكملات غذائية

وأكدت مديرية الصحة بالشرقية، ضرورة الوقاية واتباع النصائح المهمة للوقاية من سرطان الرئة، التي من بينها عدم تناول المكملات الغذائية الغنية بالبيتاكاروتين، لأنها قد تؤدي للإصابة بسرطان الرئة.

التوعية بسرطان الرئة

جدير بالذكر أنّ شهر نوفمبر هو شهر التوعية من سرطان الرئة، ويستهدف توعية الأسر والمرضى من الإصابة بسرطان الرئة ومخاطره، إذ يعد التدخين أو التدخين السلبي هو المسبب الأول له، وتم اعتماد اليوم العالمي الموافق 1 من نوفمبر، للتوعية بخطورة الإصابة بمرض سرطان الرئة، ويستمر الاحتفال بشهر التوعية من مرض سرطان الرئة حتى 30 نوفمبر من كل عام.