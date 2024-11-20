قوافل طبية وخدمات مجانية اليوم وغدا في 14 محافظة.. اعرف الأماكن

تستمر وزارة الصحة والسكان في تقديم قوافل طبية تقدم خدمات علاجية وكشوفات مجانا للمواطنين في كافة المدن والمحافظات تيسيرا عليهم، وتتيح الكشف في عدد من التخصصات ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي 20 و21 نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال الباطنة - الأنف والأذن العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية خدمات الأشعة والتحاليل».

وجاءت أبرز أماكن القوافل الطبية التي يمكن إجراء الكشف بها والتحاليل مجانا، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على النحو التالي:

أماكن القوافل الطبية

وتُطْلَق القوافل الطبية اليوم وغدا في المدن والمحافظات التالية:

1- أبو هور مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان

2- الزعفرانة مركز رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر

3- مركز طبي ناصر مركز دمنهور بمحافظة البحيرة

4- قرية الألبان الجديدة مركز حي الجناين بمحافظة السويس

5- قصر بغدادة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية

6- إلياس مركز ابشواي بمحافظة الفيوم

7- شنوان مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية

8- الفقاعي مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا

9- الأمان مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد

10- براوة مركز اهانسيا بمحافظة بني سويف

11- أم الرزق مركز كفر سعد بمحافظة دمياط

12- عرابة أبو عزيز مركز المراغة بمحافظة سوهاج

13- العزب مركز دشنا بمحافظة قنا

14- غوط الوز مركز براني بمحافظة مرسى مطروح