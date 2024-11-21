«احذر ارتكاب الأخطاء».. برج الثور حظك اليوم الخميس 21 نوفمبر

وفقا لخبراء الأبراج و الفلك، فإن مواليد برج الثور مستعدين دائما لمد يد الصداقة للآخرين على الصعيدين المهني أو الأجتماعي، على الرغم من أنهم يجدون صعوبة في إعطاء ثقتهم للآخرين بسهولة، ويعتقد الخبراء أن العديد من صداقات مواليد برج الثور تبدأ منذ مرحلة الطفولة ويحرصون على استمرارها مدى الحياة، لذا عند دخول أصدقاء جدد الى حياتهم يفعلون ما في بوسعهم للتقرب منهم وتوطيد هذه الصداقة.

حظك اليوم برج الثور الخميس 21 نوفمبر

ونرصد توقعات حظك اليوم برج الثور الخميس 21 نوفمبر ، على الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية، وفق موقع الأبراج اليومية، فيما يلي:

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد العاطفي

مولود برج الثور، تحتاج إلى تدخل بعض المقربين منك لإنهاء مشكلة كبيرة مع شريك حياتك، خاصة بعد أن انتهت المناقشة بينكما بشكل سيئ بسبب انفعالك الزائد، وحاول أن تكون هادئا عند حدوث جلسة صلح بينكما، واعلم أن العصبية والانفعال سيزيدان الموقف تعقيدا، وفق حظك اليوم.

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد المهني

حظك اليوم على الصعيد المهني مولود برج الثور، يجب أن تكون حذرا من ارتكاب أخطاء في عملك اليوم، قد تكون السبب في حدوث خسائر مالية، لذا، فكر جيدا قبل اتخاذ أي قرارات مهمة، ومن الأفضل تأخير القرارت المتعلقة بأي أمور مالية إلى وقت آخر لحين دراستها جيدا.

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد الصحي

تشعر بتحسن في صحتك بعد التزامك بتعليمات الطبيب والعودة لممارسة الرياضة، لذا، ابتعد عن تناول الطعام خارج المنزل.