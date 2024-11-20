8 حلول فعالة لبشرة خالية من حب الشباب.. «ابتعد عن هذه الأكلات»

يمكن أن يكون حب الشباب مشكلة جلدية مزعجة وطويلة الأمد، ولكن يمكن الحصول على بشرة خالية من العيوب ومتوهجة باستخدام التقنيات الصحيحة، ففهم الأسباب الكامنة وراء ذلك، وتطوير بعض الممارسات الجيدة للعناية بالبشرة، مع استخدام علاجات فعالة، بمكونات قادرة على إيجاد الحلول، يعد أول طرق العلاج.

تعرف على سبب ظهور حب الشباب؟

وقبل الحديث عن العلاجات الفعالة للتخلص من حب الشباب، إليكم سبب ظهورها، فعندما تسد خلايا الجلد الدهنية والبكتيرية مع المسام، يؤدي ذلك إلى ظهور حب الشباب.

كما إن هناك بعض الأسباب الأخرى، كالوراثة، ونظام الغذاء خاصة الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر التي تزيد من ظهورها وعددها، والإجهاد، والتقلبات الهرمونية، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حب الشباب.

لذا عليكٍ أولًا تعديل نظامك الغذائي، وعادات نمط حياتك لعلاج المشاكل الأساسية.

8 حلول فعالة لبشرة خالية من حب الشباب

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، 8 حلول فعالة لبشرة خالية من حب الشباب، وفقًا للموقع الهندي boldsky

- نظفي الوجه بلطف

حافظي على نظافة المسام دون استنزاف زيوت البشرة، واستخدمي منظفًا لا يسد المسام مرتين يوميًا.

ابحثي عن مكونات مثل البنزويل بيروكسايد الذي يتمتع بصفات مضادة للبكتيريا، أو حمض الساليسيليك الذي يساعد في تقشير المسام.

ابتعدي عن التنظيف القوي لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم التهيج والالتهاب.

- التقشير

يحدث التقشير فرقًا لتجنب انسداد المسام، إذ يعد التقشير المنتظم أمرًا ضروريًا، فقط استخدمي المقشرات الكيميائية مثل حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك لتجديد البشرة والقضاء على خلايا الجلد الميتة بلطف.

من أجل تجنب الإفراط في التقشير، والذي يمكن أن يؤدي إلى تآكل طبقات حاجز الجلد، حددي الاستخدام مرتين إلى ثلاث مرات كل أسبوع.

- فكري في العلاجات المستهدفة

لإصلاح مشكلات حب الشباب الحالية وإيقاف تطور المشكلات المستقبلية، تعمل مكملات الفيتامينات التي تسمى الرتينوئيدات على زيادة معدل دوران الخلايا والحفاظ على المسام نظيفة، كما إن النياسيناميد يقلل الالتهاب ويساعد في تنظيم إفراز زيوت البشرة.

- العلاج الطبيعي

العلاج الطبيعي المضاد للبكتيريا لعلاج حب الشباب الخفيف هو زيت شجرة الشاي، فبين عشية وضحاها، يساعد الزيت على تقليل الاحمرار.

وقد يستغرق الأمر من ستة إلى ثمانية أسابيع حتى تنتج العلاجات تأثيرات ملحوظة.

- الترطيب

ضعي مرطبًا لا يسبب انسداد المسامات وخاليًا من الزيوت ويحتوي على مكونات مهدئة مثل السيراميد أو الصبار، مع استخدام واقي من الشمس، وذلك لأن العديد من علاجات حب الشباب، مثل الرتينوئيدات وأحماض ألفا هيدروكسي، تزيد من تعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية.

- تغيير النظام الغذائي

وفقًا للدراسات، قد يستفيد بعض الأشخاص من تقليل تناول السكر ومنتجات الألبان والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم، من تقليل ظهور حب الشباب

كما يمكن تدعيم صحة الجلد من خلال الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل التوت والشاي الأخضر.

- التحكم في التوتر

نظرًا لأن التوتر قد يسبب تغيرات هرمونية تؤدي إلى تفاقم حب الشباب، يمكنك التحكم في التوتر من خلال اليقظة الذهنية أو النشاط البدني.

- اطلب المشورة المهنية

طلب المشورة من طبيب الأمراض الجلدية أمر بالغ الأهمية لعلاج حب الشباب الشديد أو المستمر، فالمضادات الحيوية، والعلاجات الهرمونية، يمكنها تقليل حب الشباب وتحسين الندبات باستخدام التقشير الكيميائي أو العلاج بالضوء أو الليزر أو التقشير الكيميائي، ولكن لابد أن يتم الأمر بإشراف الطبيب أولًا.