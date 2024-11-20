التحالف الوطني يناقش سبل دعم الشباب وتمكين الأسر الأولى بالرعاية في اجتماع بـ«النواب»

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعا موسعًا بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني لبحث سبل دعم وتمكين الشباب وتنفيذ المبادرات لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، وترسيخ فكرة العمل التطوعي في المجتمع والوقوف على جهود التحالف الوطني منذ التأسيس حتى الآن وخطته ومستهدفاته المستقبلية.

شهد الاجتماع مناقشات مثمرة من النواب رئيس ووكلاء وأعضاء اللجنة الموقرين، حيث أبدى أعضاء اللجنة إعجابهم وامتنانهم بدور التحالف في هذه المجالات، وأشاروا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في الفترة الأخيرة.

تعزيز المبادرات المجتمعية

وأكد الدكتور عبدالهادى القصبي رئيس اللجنة، تقديره الكبير لجهود التحالف في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين الأطراف المعنية، لتعزيز المبادرات المجتمعية ودعم الشباب والأسر الأولى بالرعاية لتحقيق التكامل بين عناصر وأضلاع التنمية.