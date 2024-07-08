عبدالهادي القصبي: كفاءات عديدة بالحكومة الجديدة.. والدولة تسعى إلى تلبية مطالب المواطن

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة بها الكثير من الكفاءات من أجل التغلب على التحديات والمخاطر الضخمة التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي إبراهيم عزت عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ حجم التحديات جعلت هناك حاجة إلى حكومة خاصة جدا في مرحلة شديدة الخطورة، كما أن الشعب المصري واجه ملفات ضاغطة عديدة مثل التضخم وارتفاع الأسعار.

المواطن هو الأساس

وأشار إلى أن المواطن المصري هو الأساس، وبالتالي فإن الدولة المصرية تسعى إلى تلبية مطالب المواطن، مشددًا على أهمية مساندة الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد ضرورة أن يتضمن برنامج الحكومة جزءًا يحافظ على الفئات الأكثر احتاجيا، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، جرى التدخل اجتماعيا للحفاظ على الفئات التي تعاني بشدة من الظروف الاقتصادية.