ضبط اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات في الإسماعيلية

أكّدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام تشكيل عصابي مكون من (اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير)، بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (بندقية آلية – عدد من الطلقات – 70 كيلوجراما من مخدر الحشيش – 28 كيلوجراما من مخدر الهيدرو – 4 كيلوجرامات من مخدر الشابو – 10 آلاف قرص مخدر – أدوات تصنيع).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 7 ملايين جنيه، إذ تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.