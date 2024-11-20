كاتبة صحفية: زيارة المبعوث الأمريكي إلى بيروت خطوة نحو وقف إطلاق النار

قالت الكاتبة الصحفية كارولين عاكوم، إنّ زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكستاين للعاصمة اللبنانية بيروت تحمل طابعا جديا، إذ جرى التفاوض والنقاض حول تفاصيل بنود مسودة اتفاق، مما يؤكد أن هناك جهودا حثيثة تُبذل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

هوكستاين سيذهب لإسرائيل عند إيجابية المفاوضات

وأضافت «عاكوم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق وجدي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ اليوم يشهد ساعات حاسمة تتحدد نتيجة هذه المفاوضات، مشيرا إلى أنّه إذا كانت نتائج المفاوضات في بيروت إيجابية، فمن المتوقع أن ينتقل آموس هوكستاين إلى إسرائيل.

إشارات إيجابية لوقف إطلاق النار لكن العبرة بالنهاية

وتابعت: «هناك إشارات إيجابية لوقف إطلاق النار لكن العبرة في النهاية، بالتالي زيارة المبعوث الأمريكي إلى إسرائيل هي التي ستظهر مدى جدية كل الأطراف في السعي لوقف إطلاق النار».

وواصلت: «هناك معلومات تفيد بأن بنود مسودة الاتفاق ستشمل أن يكون للطرفين حزب الله وإسرائيل حق الدفاع عن النفس».