«القاهرة الإخبارية»: زيارة هوكستاين إلى لبنان لم تأت بجديد حتى اللحظة

زيارة المبعوث الأمريكي، آموس هوكستاين، إلى لبنان، تناولت لقاءات ومحاور عديدة مع رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نبيه بري، إذ أكدا ضرورة وقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى بلداتهم، وجاء ذلك في تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «رئيس الحكومة اللبنانية يشدد على وقف إطلاق النار وعودة النازحين سريعا إلى قراهم وبلداتهم».

زيارة هوكستاين إلى لبنان لم تأت بجديد

وأشار التقرير إلى أنّ زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكستاين إلى لبنان لاستئناف المشاورات بشأن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لم تأت بجديد، إذ التقى المحطة الأولى للمبعوث الأمريكي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الذي أكد رغبة بلاده في وقف إطلاق النار والحفاظ على السيادة اللبنانية.

نجيب ميقاتي يشدد على وقف إطلاق النار

وأوضح التقرير، أنّ المحطة الثانية لهوكستاين كانت لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أكد أنّ الأولوية لدى حكومته هي وقف إطلاق النار، وحفظ السيادة اللبنانية وعودة النازحين سريعا إلى قراهم وبلداتهم.

قرب إنهاء الصراع بين حزب الله وإسرائيل

ولفت التقرير، إلى أنّ هوكستاين أكد في كلمة له أن هناك فرصة حقيقية لإنهاء الصراع، معربا عن أمله بأن تصل جهوده إلى حل في الأيام المقبلة، كما أكد أن هناك فرصة لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.