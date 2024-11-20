القبض على 4 هاربين من أحكام بالمؤبد والإعدام في 3 محافظات

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، خلال الساعات القليلة الماضية، عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية؛ إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة، مطلوب التنفيذ عليه في قضية قتل عمد، والمحكوم عليه فيها بالإعدام.

كما جرى ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، مطلوب التنفيذ عليه في قضية خطف ومحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

وجرى إلقاء القبض على عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة، مطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

أما في محافظة الغربية، جرى ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، مطلوب التنفيذ عليه في قضية خطف وسرقة بالإكراه، ومحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.