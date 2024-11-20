أهداف معسكر شرم الشيخ لتدريب الطلاب على مكافحة تعاطي المخدرات

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ معسكر شرم الشيخ لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من طلاب الجامعات، حول تنمية العمل التطوعي ومكافحة تعاطي المخدرات يستمر لمدة 4 أيام، بمشاركة 120 طالبا وطالبة من قادة رؤساء وأعضاء اتحادات الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية، ومديري عموم إدارات الشباب في 27 جامعة حكومية على مستوى الجمهورية.

أنشطة توعوية عن أضرار المخدرات

وأوضح أنّ المعسكر يهدف إلى استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، وزيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، وتم اختيارهم كقيادات في العمل التطوعي، لتنفيذ مبادرات وأنشطة توعوية عن أضرار المخدرات داخل جامعاتهم، فضلا عن تعريف الطلاب بصندوق مكافحة الإدمان وخدماته الوقائية والعلاجية، والرد على الاستفسارات التي تدور في الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023.

زيادة قدرات طلاب الجامعات المعرفية

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، أنّ المعكسر يعمل على زيادة قدرات طلاب الجامعات المعرفية والمهارية على القضايا المجتمعية، خاصة خفض الطلب على المخدرات، حيث تم إعداد مجموعة من طلاب الجامعات كقيادات تطوعية، ومن بين المهام الوظيفية لهؤلاء الطلاب المنضمين إلى وحدات التطوع بصندوق مكافحة الإدمان المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية داخل جامعتهم لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال لقاءه بالطلاب، أهمية دورهم لتنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات، من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، لافتا إلى تدريب الطلاب على كيفية إدارة العمل التطوعي وكيفية إعداد برامج توعوية عن مكافحة تعاطي المخدرات وتنفيذها بهدف إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات الصحيحة.

يُذكر أنّ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أطلق معسكرا تدريبيا بمدينة شرم الشيخ، لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من طلاب الجامعات المصرية.