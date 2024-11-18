«مكافحة الإدمان» يطالب الفتيات بالحرص من عقار خطير.. «عديم اللون ويضعف الوعي»

حذر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من تناول عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت GHB بشكل سيئ، ولغير الغرض المخصص له، موضحا أنه عقار من مادة كيميائية يُصنف من العقاقير النفسية، ويستخدم في التخدير، كما يُستخدم مع مرضى النوم القهري.

وأكد الصندوق أن العقار يُستخدم بشكل واسع في ارتكاب بعض الجرائم، مثل حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب لتخدير الضحايا وشل حركتهم، وجرى تعاطيه بشكل واسع بالنوادي الليلية منذ التسعينيات في بعض الدول على غير الأغراض المخصصة له، وأصبح غير مصرح بتداوله من وقتها، ونظرا لوجود بدائل طبية تستخدم في عمليات التخدير بالمستشفيات، كما أنه غير مدرج داخل مصر ضمن الأدوية المسجلة لدى الجهات المعنية.

تحذير من استخدام عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت

ووجه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عدة نصائح للشباب خاصة الفتيات، في بيان له، أهمها عدم تناول أي مشروبات من أشخاص غير موثوق فيها، أو التواجد في أماكن مشبوهة، كذلك عدم تناول أي مشروبات من عبوات مفتوحة داخل أماكن مشبوهة، حيث أن عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت GHB على شكل سائل عديم اللون أو مسحوق قابل للزوبان ويسئ البعض استخدامه فى وضعه بالمشروبات، ويفقد من يتناوله القدرة على المقاومة تماما، ولذلك يعرف بمخدر الاغتصاب، لأنه عديم اللون والطعم، ويؤدى إلى فقدان الوعي وضعف الذاكرة، وقد يؤدي أيضا إلى الوفاة في حالة زيادة الجرعة.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ينفذ العديد من البرامج والأنشطة الوقائية لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة لدى الفئات المختلفة، لاسيما المخدرات الاصطناعية والمستحدثة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات ورفع وعي الأسر بطرق الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر للتعاطي، مع استمرار تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات، وكذلك توعية طلاب الجامعات من خلال بيوت التطوع التابعة للصندوق.