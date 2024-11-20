فى اليوم العالمي له.. هيئة الدواء تكشف عن أعراض الانسداد الرئوي وطرق علاجه

قالت هيئة الدواء إن الانسداد الرئوي هو مرض رئوي شائع يسبب انسداد والتهاب وتورم في بطانة مجرى الهواء وتقليل تدفقه، ويحدث مشاكلات في التنفس، وذلك في تقرير رسمي لها بالتزامن مع اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن أو التهاب الشعب الهوائية.

أعراض مرض الإنسداد الرئوي

وتابعت هيئة الدواء أن أعراض مرض الإنسداد الرئوي تشمل الكحة المزمنة المصحوبة ببلغم أحيانًا وصعوبة التنفس والصفير عند التنفس والإحساس بالتعب.​​

علاج الانسداد الرئوي المزمن

وأشارت إلى أن علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن يهدف لتحسين الأعراض، وذلك من خلال تجنب التدخين وتجنب التعرض لتلوث الهواء والحصول على تطعيمات للوقاية من العدوى، لافتا إلى أنه يمكن معالجته من خلال مجموعة من الأدوية والأكسجين وإعادة التأهيل الرئوي. ​