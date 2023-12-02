«صحة القليوبية» توضح أعراض وطرق الوقاية من الانسداد الرئوي المزمن

حذرت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية في منشور لها علي صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك» من خطورة الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن الذي يصيب كثير من الأهالي حيث يعاني المصاب من صعوبة وضيق في التنفس وإجهاد مستمر وعدوى في الجهاز التنفسي بشكل متكرر وزيادة في إفراز البلغم.

أعراض الانسداد الرئوي المزمن

أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية لـ«الوطن» أن هناك عددا من الأعراض تتسبب في انسداد في مجرى الهواء والذي يسمي طبيا الانسداد الرئوي المزمن COPD منها:

- ضيق التنفس

- صوت صفير مع التنفس

- زرقة في الأطراف والشفاه

- السعال المزمن المصحوب ببلغم

- عدوى الجهاز التنفسي المتكررة

- فقدان الوزن

اسباب الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن

أضاف وكيل وزارة الصحة أن الانسداد الرئوي المزمن مرض مزمن يصاحب المريض مدى الحياة واكتشافه مبكرا يساعد في تسهيل مراحل التحسن والعلاج.

- التدخين

- التعرض لعوامل بيئية ضارة مثل الأتربة والغازات السامة والمواد الكميائية الضارة والدخان والهواء الملوث.

- العوامل الوراثية

الوقاية من الانسداد الرئوي المزمن

أوضح وكيل وزارة الصحة والسكان أنه هناك عددا من العادات المهمة التي تسمح بالوقاية من الانسداد الرئوي المزمن.

- منع التدخين

- ممارسة الرياضة

- إنقاص الوزن الزائد

- اتباع نظام غذائي صحي

- ممارسة تمارين الاسترخاء أو اليوجا

- النوم عدد ساعات كافية في اليوم

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه يجب الحصول على الأمصال لرفع المناعة والحماية من الإصابات المتكرره بعدوى الجهاز التنفسي أمثال مصل الإنفلونزا الموسمية ومصل الالتهاب الرئوي.