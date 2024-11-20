«مصر 2000»: «الإخوان» الإرهابية تستخدم التضليل الإعلامي لتحقيق أهدافها المشبوهة

قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إنّ الدولة المصرية تواجه حربًا شرسة من الشائعات التي تُطلقها جماعة الإخوان الإرهابية بهدف زعزعة استقرار الوطن وتقويض الثقة بين الشعب ومؤسساته الوطنية، لافتا إلى أنّ جماعة الإخوان فقدت رصيدها السياسي والشعبي، وتعتمد اليوم على التضليل الإعلامي كوسيلة أخيرة لتحقيق أهدافها المشبوهة.

الشائعات الممنهجة

وأوضح غزال في تصريح لـ«الوطن»، أنّ الشائعات الممنهجة تستهدف النيل من إنجازات الدولة في مختلف القطاعات، من مشروعات قومية عملاقة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومع كل تقدم تحرزه مصر نجد الجماعة تصعّد حملاتها الإعلامية المغرضة، مستخدمة أدوات حديثة وتقنيات تكنولوجية لتضليل الرأي العام، سواء داخل مصر أو خارجها.

وعي الشعب المصري

وأشار رئيس حزب مصر 2000 إلى أنّ وعي الشعب المصري كان وما زال السد المنيع أمام المحاولات اليائسة، وأثبت المصريون مرارًا وتكرارًا أنّهم على قدر المسؤولية، مدركين لحجم التحديات التي تواجه الدولة، ومؤمنين بأهمية التكاتف لدحر كل محاولات التخريب والإفشال، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الوطنية والمجتمع المدني في كشف الحقائق والرد على الأكاذيب.