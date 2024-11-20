«الإصلاح والنهضة»: تدشين المشروعات القومية أفضل رد عملي على شائعات جماعة الإخوان

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الشائعات تعد من أخطر الأدوات التي تُستخدم لهدم المجتمعات وزعزعة استقرار الدول، مشيرًا إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت مواجهة هذه الحرب التخريبية بفضل الوعي الشعبي والجهود الحكومية.

الشائعات الممنهجة تهدف إلى تقويض الثقة في الاقتصاد

وأوضح «عبد العزيز»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشائعات الممنهجة تهدف إلى تقويض الثقة في الاقتصاد، وإثارة القلق بين المواطنين والمستثمرين، ومع ذلك، تبنت الدولة استراتيجيات فعالة، أبرزها الشفافية في تقديم المعلومات، وتعزيز دور الإعلام الوطني في فضح الأكاذيب التي تبثها الجماعة الإرهابية وتوعية الجمهور.

وأشار، إلى أن مصر حققت إنجازات اقتصادية هائلة رغم التحديات، من خلال مشروعات قومية وبرامج إصلاح اقتصادي، والتي مثلت الرد العملي على الشائعات، وأظهرت قوة الدولة واستقرارها.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون بين مؤسسات الدولة والمواطنين لمواصلة التصدي للشائعات، والمضي قدمًا نحو بناء الجمهورية الجديدة، مضيفًا أن مصر تواصل جهودها لحماية الأمن القومي العربي، ودعم القضية الفلسطينية، وتحقيق التنمية المستدامة رغم كل التحديات الإقليمية والدولية.