كاتب صحفي: سوق اليوم الواحد يوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى

قال الكاتب الصحفي مدحت وهبة، إنّ سوق اليوم الواحد يساهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية ومساعدة المواطن المصري على تحسين جودة الحياة، موضحا أنّ برامج الحماية الاجتماعية تصدرت اهتمام القيادة السياسية الحالية، بهدف الارتقاء بمستوى معيشة الأسر.

الدولة تسلط الضوء على استدامة الأمن الغذائي

وأضاف «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دانا مدحت، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ برامج الحماية الاجتماعية لا تعتمد على صرف الدعم النقدي للأسر فقط، لكن امتدت في استدامة الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، مشيرا إلى أنّ وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت على مدار الأسبوعين الماضيين في إطلاق أسواق اليوم الواحد، إذ بدأت بإطلاقه في محافظة الإسكندرية ثم في القاهرة بالأسبوع الماضي.

افتتاح سوق اليوم الواحد الجمعة المقبل في حلوان

وتابع: «سيبدأ افتتاح سوق اليوم الواحد الجمعة المقبل في حلوان، بالتالي هدف السوق هو تقليل حلقات تداول المنتجات، حتى تكون السلعة من المنتج والمزارع إلى المستهلك مباشرة، إذ توفر الأسواق كافة السلع الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة».