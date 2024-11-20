بعد شراء نيمار بنتهاوس في دبي.. ممتلكات خرافية لنجوم الكرة حول العالم

جدل واسع أثاره النجم البرازيلي نيمار جونيور، حول العالم، بعدما أضاف إلى محفظته العقارية، شراء شقة بنتهاوس بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني في دبي خلال الساعات الماضية؛ لتتواصل المنافسة بين نجوم الكرة حول العالم على اقتناء الممتلكات الثمينة حول العالم.

يحتوي البنتهاوس على العديد من المميزات التي جذبت نيمار، بما في ذلك مصعد خاص للسيارة يذهب مباشرة إلى الباب الأمامي وحمام سباحة، ويضم أيضًا مركزًا للياقة البدنية وناديًا مخصصًا للأعضاء فقط، بحسب موقع «دايلي ميل» البريطاني.

وكشف موقع «دايلي ستار» عن أبرز الممتلكات الخرافية لنجوم الكرة حول العالم وذلك كالتالي:

كريستيانو رونالدو

يمتلك الأسطورة البرتغالية أربعة قصور في إسبانيا وإنجلترا والبرتغال تبلغ قيمتها الإجمالية 22 مليون دولار، كما يمتلك مجموعة من 19 سيارة فاخرة، بما في ذلك سيارة Bugatti Centodieci بقيمة 8.5 مليون جنيه إسترليني، وهي واحدة من عشر سيارات فقط في العالم.

يمتلك رونالدو أيضا طائرتين خاصتين؛ طائرة Gulfstream G650 بقيمة سوقية تبلغ 65.5 مليون دولار، وطائرة Gulfstream G200 التي أنفق عليها 25 مليون دولار.

ليونيل ميسي

يمتلك أسطورة الأرجنتين عقارين فخمين في برشلونة والأرجنتين، وأضاف مؤخرا شقة فاخرة بقيمة 7.25 مليون دولار في برج بورش ديزاين في ميامي إلى قائمة منازله.

الشقة الأخيرة بها 3 مصاعد سيارات تسمح لهم برفع سياراتهم وركنها في نفس الطابق الموجود فيه أجنحتهم، كما يمتلك مجموعة رائعة من أفخم السيارات في العالم بما في ذلك سيارة باجاني زوندا بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني وسيارة جران توريزمو إس بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني.

ماريو بالوتيلي

عندما وقع بالوتيلي عقدًا مع ليفربول، اشترى فيلا رائعة بـ5 ملايين دولار، وتشمل ملعبًا داخليًا وحمام سباحة ومسرحًا خاصًا بالإضافة إلى سينما منزلية، وتضم فيلته 4 غرف نوم وحمامات.

ويمتلك بالوتيلي أيضا سلسلة من السيارات الفاخرة مثل لامبورجيني ومرسيدس ورولز رويس وبنتلي ومازيراتي وفيراري.

كيليان مبابي

يبلغ دخل أصغر لاعب كرة قدم في هذه القائمة، كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، 21 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى 13 مليون دولار من صفقة الدعاية الخاصة به.

تشمل مجموعاته من السيارات الفاخرة السيارات الكلاسيكية - فيراري ومرسيدس بنز وأودي وبي إم دبليو ورينج روفر، بينما يبحث كيليان حاليًا عن منزل في مدريد، فإنه يعيش في شقة دوبلكس فاخرة في الحي السادس عشر من باريس، مع شرفة جميلة مطلة على برج إيفل.