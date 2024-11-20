مُحاضر دولي بـ«بنها الأهلية» لمناقشة سبل تطوير البحث العلمي في القطاع الطبي

نظمت جامعة بنها الأهلية ندوة علمية تضمنت ورشتي عمل حول «البحث العلمي في القطاع الطبي» و«المحاكاة في التعليم الطبي»، بحضور محاضر دولي بارز في هذا المجال، بهدف تسليط الضوء على أهمية البحث العلمي في تطوير الرعاية الصحية وتحسين الممارسات الطبية، كما تناولت الندوة دور المحاكاة في تحسين التدريب السريري للطلاب، مع التركيز على كيفية استخدام تقنيات المحاكاة لتعزيز مهاراتهم العملية في بيئة تحاكي الواقع الطبي.

تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي

أكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، في بيان صحفي، أن الجامعة تسعى من خلال الندوات لتعزيز التفكير النقدي لدى الطلاب، وتشجيع الحوار العلمي بجانب بناء شبكات تعاونية بين الطلاب والباحثين من مختلف الجامعات بما يعزز من تقدم البحث العلمي بالجامعة.

وتناولت ورشة العمل الأولى موضوعات أساسية حول منهجيات البحث العلمي في القطاع الطبي، وأسس إعداد الأبحاث الطبية ونشرها في المجلات العلمية المرموقة، مع التركيز على كيفية استخدام الأدلة العلمية لتطوير الممارسات السريرية.

استخدام تقنيات المحاكاة في التعليم الطبي

فيما ركزت ورشة العمل الثانية على استخدام تقنيات المحاكاة في التعليم الطبي، حيث تم استعراض نماذج تفاعلية متطورة تساعد الطلاب على اكتساب مهارات عملية في بيئة آمنة تحاكي الواقع الطبي.