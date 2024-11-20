بدء اجتماع «أفريقية النواب» لبحث تحسين الطيران بين مصر ودول القارة السمراء

بدأ اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب لمناقشة رؤية شركة مصر للطيران نحو تحسين وتعزيز خطوط الطيران المدني بين مصر والدول الأفريقية، وتقييم أداء الخطوط الجديدة التي تم إنشاؤها بحضور ممثلي شركة مصر للطيران ووزارة الطيران.

تحسين الطيران بين مصر والدول الأفريقية

وأكد شريف الجبلي أهمية تحديث وتطوير خطوط الطيران المدني بين مصر والدول الأفريقية، مشددا على ضرورة تشجيع حركة السياحة الإفريقية الوافدة إلى مصر وخاصة رحلات الترانزيت، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين وزارة الطيران المدني والوزارات المعنية لتنشيط وزيادة الرحلات الخاصة بالسياحة العلاجية والاستشفائية بين مصر وإفريقيا، وجذب أعداد أكبر من السائحين من الدول الأفريقية على وجه الخصوص، وتقديم أوجه الدعم والتيسيرات، والتي من شأنها المساهمة في تنمية الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.

واستعرض ممثل مصر للطيران استراتيجية مصر للطيران لتطوير الطيران المدني وانشط الخطوط مع بعض الدول المعوقات والمشكلات، مؤكدا حرص وزارة الطيران المدني على تطوير القدرات الاستيعابية للمطارات المصرية، وتحسين ورفع كفاءة أداء العمل بالشركات التابعة لوزارة الطيران المدني وتطوير أسطول شركة مصر للطيران ونتج عن ذلك زيادة عدد الرحلات سواء لنقل الركاب أو الشحن الجوي، وتم إضافة نقاط جديدة وهناك 4 نقاط جديدة تحت الدراسة لتصبح 27 نقطة طيران بنهاية عام 2024، وجرى زيادة الترددات والسعة المقعدية لكل من (أبوجا – الجزائر – أسمرا – أكرا)، كما تهدف الشركة ضمن خطتها إلى زيادة عدد النقاط في الفترة القادمة، إلى جانب إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تبلغ نحو 44 اتفاق مع الدول الأفريقية.

كما تمّ عرض أوجه شراكة مصر للطيران للشحن الجوي مع شركات الطيران الأفريقية ودول جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا والكونغو الديمقراطية وأنجولا، مع السعي للتوسع في الشراكات بما يسهم زيادة عدد الرحلات والحمولات المتوقعة سنويًا، بما يؤكّد حرص مصر على التعاون في مجال الطيران المدني مع الدول الشقيقة على مستوى القارة.