مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تخريب جنين ومخيمها

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل العملية العسكرية في مدينة جنين ومخيمها، إذ تتوغل القوات والجرافات في عدد من الأحياء عبر إلحاق الدمال والخراب الهائل في البنية التحتية في مخيم جنين بالضفة الغربية.

انقطاع التيار الكهربائي بمدينة جنين

وأضافت «السلامين»، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، أنّ العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، مشيرة إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بمزيد من الدمار والخراب الهائل في مدينة جنين، كما أن الاحتلال اقتحم عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين واعتقل عدد كبير منهم.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل إعاقة الطواقم الطبية

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي يواصل إعاقة الطواقم الطبية، إذ يعيق تحركات الهلال الأحمر ومركبات الإسعاف للوصول إلى مناطق الاقتحامات، كما أن هناك أكثر من 10 إصابات بالرصاص الحي واستخدام الطائرات المسيرة بالضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال».