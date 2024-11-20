البابا تواضروس يستقبل عددا من الأساقفة لمتابعة أوضاع الكنيسة

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عدد من الأساقفة من دول المهجر، وفي مصر بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد تجليس البابا الـ12.

متابعة البابا تواضروس أوضاع الكنيسة

واطمأن البابا منهم على سير الخدمة في إيبارشية كل منهم، وناقش معهم بعضًا منها، في إطار اهتمام البابا بمتابعة الخدمة الرعوية في الداخل والخارج، كما ناقش بعض الموضوعات التي تخص العمل الرعوي في إيبارشياتهم وأماكن خدمتهم.

البابا يلتقي عدد من الأساقفة

واستقبل البابا الآباء الأساقفة على الترتيب وهم:

الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر.

الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.

الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرقي كندا.

الأنبا باڤلوس أسقف اليونان.

الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا.

الأنبا جابرييل الأسقف العام والنائب البابوي في نيوچيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا بمحافظة المنيا.

الأنبا كاراس أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرچينيا.