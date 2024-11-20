احتفالات مميزة باليوم العالمي للطفل في المحافظات.. معسكرات وأنشطة ترفيهية

نفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة، عددا من الأنشطة في مختلف المحافظات، لزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل.

في القاهرة، نفذ فريق عمل المجلس القومي للطفولة، رحلات ترفيهية، بجانب ممارسة الرياضة والأنشطة الفنية، مثل الرسم والتلوين، وبعض الأنشطة التي تساعد على تنمية المهارات الاجتماعية لدى الأطفال.

وفي المنيا، أطلق المجلس معسكرا تدريبيا للناشئين بالمحافظة، بمشاركة 100 طفل في الفئة العمرية من 12-17 سنة، من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال منتدى الطفل المصري بمكتبة مصر العامة، من خلال تنفيذ أنشطة برنامج رعاية ودمج الناشئين.

الاحتفالات بأعياد الطفولة

وفي البحيرة، شهدت الدكتورة سحر السنباطي اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة برئاسة المحافظ، لبحث سبل دعم حقوق الطفل بالمحافظة، ودعم الأطفال المعرضين للخطر، فضلا عن تكريم عدد من القيادات أعضاء وحدات حماية الطفولة بالمحافظة، تقديرا لجهودهم في حماية الأطفال وإخلاصهم وعملهم الدؤوب.

ودشنت الدكتورة سحر السنباطي أول فرع للمجلس بالمحافظة، وذلك بعد صدور قانون إعادة تنظيمه، فضلا عن القيام بجولة ميدانية لتفقد أنشطة الأطفال في المدارس.

وفي الإسكندرية، ترأست الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، زيارة المجلس للمحافظة والتي تضمنت مشاركة الأطفال في مستشفى سرطان الاطفال ببرج العرب الاحتفالات بعيد الطفولة، إذ جرى زيارة الأطفال بالمستشفى، والاطمئنان على ما يلقونه من خدمات ورعاية، حيث حرص وفد المجلس على التحدث وتبادل الحوار مع الاطفال، وتوزيع بعض الهدايا العينية عليهم.