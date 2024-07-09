نصائح القومي للطفولة والأمومة لمساعدة الأطفال في التغلب على التنمر

الخوف من التنمر يمكن أن يكون تحديًا كبيرًا للأطفال ويعرقلهم في اتخاذ العديد من الخطوات في حياتهم، وهو من الأمور المتكررة بين الأطفال في المدرسة، التي في بعض الأحيان تؤدي إلى أن يرفض الطفل الذهاب إلى المدرسة.

وحرص المجلس القومي للطفولة والأمومة عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على نشر بعض النصائح للتعامل مع تلك الظاهرة.

دعم الأباء لأبنائهم

وأوضح القومي للطفولة والأمومة، أن الكثير من الأطفال يواجهون الخوف من التنمر، ومن شان هذا الشعور أن يؤثر على ثقتهم بأنفسهم ويجعلهم يشعرون بالقلق والعزلة، ويعد التشجيع من الأباء والأمهات لأطفالهم أمرًا حاسمًا لبناء شخصية الطفل وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

أوضح المجلس أنه في هذه الحالة لابد أن يقوم الأباء بدعم أطفالهم حتى يتمكنوا من التغلب على هذا الخوف، بالإضافة إلى تعليمهم أن الاختلاف بين البشر أمر طبيعي، وكون الشخص مختلف بالتالي هو إنسان فريد ويمكنه التعامل مع المواقف الصعبة بشكل مختلف.

حماية الأطفال من آثار التنمر

وقال القومي للطفولة والأمومة، إنه إذا أظهر الأهل دعمًا كبيرًا وتشجيعًا لأطفالهم، فإن ذلك يساهم في بناء قدراتهم على التعامل مع التحديات ويمنحهم الشجاعة ليواجهوا العالم بثقة.

ولفت إلى أن المجتمع والأهل لهم دور كبير وهام في حماية الأطفال من آثار التنمر، بدءًا من تعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم، وإلى تعليمهم قبول الاختلاف واحترام الآخرين، إن ذلك يمثل الخطوة الأولى نحو بناء مجتمع يدعم ويحترم جميع أفراده.