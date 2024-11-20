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المبعوث الأمريكي: سأزور إسرائيل لحسم ملف وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية

كتب:

حسن سمير
02:24 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
المبعوث الأمريكي آموس هوكستين

المبعوث الأمريكي آموس هوكستين

قال المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، إنه سيتوجه إلى إسرائيل لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، موضحا أن المحادثات التي سيجريها في إسرائيل تعتمد على ما توصلنا إليه اليوم في لبنان.

أضاف هوكستين، خلال كلمته بمؤتمر صحفي لإعلان نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، إننا نعمل عن كثب مع الإدارة في لبنان وإسرائيل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، واستطعنا أن نقارب بين وجهات النظر وسد الفجوات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ولكن هناك بعض القضايا التي مازالت عالقة.

 

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بقلم حسن سمير