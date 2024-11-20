أكسيوس: شركة أمريكية تقدم دراسة لمشروع تجريبي لتأمين إيصال المساعدات إلى غزة

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، عن أن شركة «أوربيس» الأمريكية لاستشارات الأمن القومي قدمت مؤخرا للحكومة الإسرائيلية دراسة حول كيفية توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لجلب المساعدات إلى غزة

وذكر الموقع أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لجلب المزيد من المساعدات إلى غزة، وتم تكليف شركة «أوربيس» بتقديم خطة لتوزيع المساعدات بأمان.

كما أوقفت إسرائيل السماح بدخول شاحنات المساعدات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة من خلال القطاع الخاص في غزة، بحجة أن الكثير منها كان يذهب إلى المقاومة الفلسطينية ويساعد المجموعة على الاحتفاظ بنفوذها، وفي الوقت نفسه، يمكن القول إن الأزمة الإنسانية في غزة في أسوأ حالاتها منذ بدء الحرب.

مشروع تجريبي يتضمن إنشاء مركز للمساعدات الإنسانية

وخلال الأشهر الأخيرة، أجرت شركة أوربيس التي تتخذ من فيرجينيا مقرا لها دراسة جدوى بتمويل من منظمة خيرية خاصة حول سبل تأمين توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون لأكسيوس إن الدراسة أرسلت إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عقد اجتماعا لمناقشتها مع العديد من كبار الوزراء والمسؤولين العسكريين وأجهزة الاستخبارات.

وقالت مصادر مطلعة على خطة «أوربيس» إنها تضع تصورا لمشروع تجريبي يتضمن إنشاء مركز للمساعدات الإنسانية بمنطقة في غزة تم تطهيرها من جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا تسيطر عليها حماس.

وسيتم إنشاء المركز من جانب منظمة مساعدات خاصة بدلا من الأمم المتحدة وسيتم تأمينه من مقاولين من القطاع الخاص، يعملون بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.