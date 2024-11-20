«القاهرة الإخبارية»: تعديل العقيدة النووية الروسية يجنبها حربا عالمية ثالثة

قال حسن مشيك مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إنّ القوات الروسية اقتنعت أخيرًا بأن رفعها لسقف التصعيد والتحدي في وجه الولايات المتحدة الأمريكية يمكن ألا يجنبها حربًا عالمية ثالثة، خاصة عبر تعديل العقيدة النووية الروسية، موضحا أنّ السياسة التي انتهجتها روسيا في بداية العملية العسكرية لم تنجح في تجنب التصعيد الغربي والأمريكي.

موسكو بدأت باتخاذ خطوات لردع الغرب

وأضاف «مشيك»، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، أنّ الخبراء الروس يتحدثون عن أن موسكو بدأت باتخاذ خطوات لردع الغرب، وأهمها تعديل العقيدة النووية للجيش الروسي، مشيرًا إلى أنّه منذ صباح أمس وحتى اللحظة التصريحات الروسية جميعها خطيرة للغاية، إذ أن أبرزها هو تأكّيد رئيس جهاز الاستخبارات الروسية على أن تعديل العقيدة النووية قد يجنب روسيا حرب عالمية ثالثة.

أمريكا تتراجع عن العداء مع روسيا بعد تعديل العقيدة النووية

وتابع: «رئيس الاستخبارات الروسية أشار إلى إنّه بعد تعديل روسيا لعقيدتها النووية اقتنعت الولايات المتحدة الأمريكية بأنّها لن تستطيع اتخاذ المزيد من الخطوات العدائية تجاه روسيا، لأن هذا الشيء سيدفع موسكو إلى استخدام السلاح النووي».