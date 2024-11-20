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مراسل القاهرة الإخبارية: تعديل العقيدة النووية الروسية هدفه الردع والتحذير

كتب:

شريف سليمان
03:33 ص | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
حسين مشيك

حسين مشيك

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، إن هناك المزيد من التصريحات الروسية التي تشير بإمكانية التصعيد خلال الفترة المقبلة، بسبب قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن بخصوص ضرب العمق الروسي.

وأضاف «مشيك»، خلال رسالة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التصريحات الروسية، ولاسيما تصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، والتي تؤكد أن روسيا وقعت البنود الجديدة للعقيدة النووية للجيش الروسي بهدف ردع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية من أي تصعيد أو استهداف للأراضي الروسية خلال الفترة المقبلة، وتحديدا حتى شهر يناير المقبل.

وأشار إلى أن السلطات الروسية تؤكد أن هذا التعديل فقط للردع والتحذير، حيث وضعت موسكو هذه التعديلات ضمن إطار شروط معينة لاستخدام السلاح النووي، ففي حال اعتدت أي دولة غير نووية لكنها مدعومة من دولة نووية على الأراضي الروسية فعندها موسكو ستستخدم السلاح النووي.

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