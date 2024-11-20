«مستقبل وطن» بالأقصر ينظم يومًا رياضيًا لذوي الهمم

نظمت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن الأقصر، يوما رياضيا لدعم ذوي الهمم بمركز إسنا، برعاية النائب الدكتور محمد العماري أمين الحزب، ومحمد عمران أمين التنظيم، وبمشاركة عدد من ذوي القدرات الخاصة بمركز إسنا.

مشاركة فعالة لمختلف الرياضات

وشهدت الفعالية التي أقيمت بملعب السلام، مشاركة فعالة لمختلف الرياضات لذوي القدرات، وذلك في حضور زكريا عطاي أمين مركز إسنا، وحاتم أمين، أمين شباب مركز إسنا، وعدد من الأهالي بمختلف قرى ونجوع المركز.

كما تضمن اليوم أنشطة رياضية مخصصة للصم والبكم بهدف تعزيز وتنمية قدراتهم وخلق مناخ إيجابي لهم برفقة ذويهم.

وقال المهندس ضياء صالح، أمين الشباب بالحزب، إن النشاط الرياضي يهدف لتعزيز قدرات ذوي الهمم، ومشاركتهم اجتماعيا، وبث روح ايجابية لهم لتنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم.