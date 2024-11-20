رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز الاستثمار في الطاقة والصناعة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع عدد من الاتفاقيات، ومنها توقيع اتفاقية تفاهم بين مجموعة مواني أبو ظبي والهيئة العامة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لتطوير أرض صناعية في شرق بورسعيد.

كما شهد توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة تشملان تطوير محطات طاقة شمسية ونظم بطاريات لتخزين الطاقة، وتوقيع مذكرتي تفاهم لتطوير مشروع للطاقة الشمسية العائمة على بحيرة ناصر ومشروع للطاقة الشمسية في شمال مدينة نجع حمادي.

كما شهعد توقيع اتفاقية تفاهم بين مركز تحديث الصناعة وشركة جي اي سولار الصينية وشركة جي اس يو لإنشاء مصنعين لتصنيع خلايا ووحدات الطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقية تفاهم بين مركز تحديث الصناعة وشركة اينار كاب الإماراتية وشركة جي اس يو لبحث إنشاء مصنع البطاريات تخزين الطاقة، وتوقيع اتفاقية تفاهم بين مركز تحديث الصناعة وشركة ويهنغ الصينية وشركة جي اس يو لإنشاء مصنع البطاريات تخزين الطاقة.