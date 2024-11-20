الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات تشارك في معرض SIB بالمغرب

تشارك الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات في فعاليات معرض Salon International Du Batiment (SIB)، الذي يُقام بمدينة الجديدة بالمغرب خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر 2024. ويضم الجناح المصري خمس شركات متخصصة على مساحة 85 مترًا مربعًا، تُبرز من خلالها الصناعات المصرية في مجالات البلاستيك، العزل، الدهانات، والرخام الصناعي.

مشاركة مصرية متميزة في معرض SIB

وأكد اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، أن المشاركة المصرية في معرض Salon International Du Batiment (SIB) تضم خمس شركات رائدة تمثل قطاعات متنوعة ذات صلة بصناعات البناء والتشييد، وحرصنا على اختيار شركات متميزة تعكس تنوع وتطور الصناعة المصرية. تشمل هذه الشركات تخصصات مختلفة، مثل تصنيع قطع ووصلات البلاستيك من PVC، وإنتاج مواسير الصرف الصحي ومياه الشرب، وتصنيع الرخام الصناعي وتركيب الديكورات والوحدات الخرسانية، بالإضافة إلى إنتاج الفوم ومواد العزل، وصناعة الدهانات ومواد الطلاء.

تعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية

وأشار رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، إلى أن هذه المشاركة تُظهر التزامنا بدعم الشركات المصرية وتمكينها من التوسع في الأسواق الأفريقية والدولية، قائلا: «نهدف من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، وخاصة السوق المغربي الذي يتمتع بفرص استثمارية واعدة في قطاع البناء والتشييد».

وأضاف أن هذا المعرض يُعد منصة مثالية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات، ونتطلع لتحقيق شراكات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب.

نبذة عن معرض SIB

ويعد معرض Salon International Du Batiment (SIB)، هو أحد أهم الفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع البناء والتشييد في أفريقيا، ويُقام كل عامين في المغرب، ويجمع المعرض بين الشركات العالمية والمحلية لاستعراض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات المتعلقة بالبناء.

كما يمثل فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على اتجاهات السوق، ويستقطب الآلاف من المهنيين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ويشارك في المعرض أكثر من 10 دول منها (الصين، مورتاني، المانيا، تركيا، إيطالي، البرتغال، أسبانيا) بوجود أكثر من 3000 زائر.