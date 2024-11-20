الحكومة تستعرض مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع.

وأكد بيان مجلس الوزراء في بيان منذ قليل، أنّ المشروع يأتي في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال المشروع نظرا للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.