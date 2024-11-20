الحكومة تستعرض مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان
كتب:
مريم الخطري
03:31 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
اجتماع مجلس الوزراء
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع.
وأكد بيان مجلس الوزراء في بيان منذ قليل، أنّ المشروع يأتي في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال المشروع نظرا للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.